"سيرة ومسيرة" الشيخ محمد العيطان تتصدر فعاليات "بانوراما رجالات جرش" على مسرح الصوت والضوء

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، استضاف مسرح الصوت والضوء مساء الأحد فعالية من برنامج "بانوراما رجالات جرش – سيرة ومسيرة"، تناولت محطات مضيئة من حياة الراحل الشيخ محمد العيطان، أحد رجالات الأردن البارزين وعضو المجلس النيابي الأول والثالث.

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وشارك في الندوة كل من الشيخ طلال القاضي والدكتور عاقل الخوالدة، حيث استعرضا المسيرة البرلمانية والوطنية للراحل، مؤكدَين دوره في تعزيز العمل النيابي وخدمة مجتمعه المحلي، إلى جانب إسهاماته في مجالات الدعوة والإصلاح الاجتماعي خلال فترات حساسة من تاريخ الدولة الأردنية.



وأدار اللقاء الدكتور أشرف قوقزة، الذي استعرض ملامح من سيرة الشيخ العيطان، مركّزًا على حضوره السياسي والديني والاجتماعي، وتأثيره في ترسيخ القيم الوطنية لدى أبناء محافظة جرش.