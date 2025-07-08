"عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

الوكيل الإخباري- يستعد برنامج "عبق اللون"، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الإعاقة البصرية في المهرجان هذا العام، وذلك للمرة الرابعة منذ تأسيسه في عام 2012 من قبل الفنان التشكيلي الأردني سهيل بقاعين.



وتبدأ فعاليات البرنامج يوم الأحد 27 تموز المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في فنون الرسم، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي للأطفال المكفوفين.



وفي اليوم الثاني تُقام أنشطة تفاعلية للمشاركين في البرنامج، ويُختتم اليوم الثالث بأنشطة للمشاركين من الأطفال المكفوفين الموهوبين في البرنامج في دورته الرابعة، وتسليم الشهادات على المشاركين.

اضافة اعلان