عليان يكتب ضد منتقدي مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري- بمناسبة مهرجان جرش دعونا نشتم أيمن سماوي والمهرجان ، طخّ باللسان، طخّ على جدران الفيسبوك، وإعلانات مقاطعة هنا وهناك، وتحريض، واتهامات، ووصف بالفجور، وكل الألفاظ الدونية، وأن مهرجان جرش عنوان للرذيلة…! اضافة اعلان





لماذا لا نُطلق رصاصة الرحمة على الفن الأردني بدلًا من جرش أيضًا؟



لماذا لا نُطلق نيران الهجوم ليس على جرش فقط، وإنما على المهرجانات الأردنية كافة، بما فيها مهرجان الزيتون وغيرهم؟



منذ 39 عامًا وهذا المهرجان عنوانه الثقافة والفنون، وليس السياسة وعنفها.



هذا المهرجان الذي أصبح يتصارع للوقوف على مسرحه جميع الفنانين العرب، والذي أصبح محطة انطلاق لأي نجومية.



الفن واجهة لأنسنة ما تبقى فينا كبشر من مطحنة الحياة، فحين نتعب نستمع إلى موسيقى، وحين نرغب بالسكينة نستمع إلى فيروز، وحين نرغب بالسهر نستمع إلى أم كلثوم، وحينما نرغب بالتسلية والضحك نشاهد مسرحية "العيال كبرت" أو "الواد سيد الشغال" ونستمتع…!



من منا لا يفعل ذلك، حتى لو بينه وبين نفسه؟ ويأتي النقيض بأن يُقاطع ويشتم مهرجان جرش…!



هناك من يمارس الرذيلة في الخفاء ويُظهر الورع في العلن، والعلن جرأة غير اعتيادية على الفيسبوك، ويشتم جرش ويشتم سماوي ويشتم طاقمه بكل تفاصيله، وكل ذلك تحت طائلة "جرأة حرية التعبير"…!

دعونا نبقى "نطخ" على سماوي وعلى جرش وعلى كل الفن..!



ما فائدة حياتنا إذا لا يوجد في منازلنا شاشات تلفاز، ولا راديو، ولا نسمع لأغنية، ولا نشاهد مسلسلاً، ونستمتع بمسرحية..؟



إذا لا يوجد فن، لا توجد حياة، ولا داعي لأن يبقى في بيتك شاشة تلفزيون، ولا داعي أن يبقى في بيتك راديو تستمع فيه للموسيقى.



وأنت بسيارتك، لا تُشغّل الراديو على أغاني "هشك بشك"، ولما تُزوّج ابنك أو بنتك، لا تجيب DJ وأغاني حتى الفجر.



وخلينا نضل نطخ على أيمن سماوي ومهرجان جرش، وكل الأغاني والمسلسلات والمسرحيات، ونلغي الفن والفنانين، ونُغلق النقابة، ونضل قاعدين نلطم على حالنا وحال الأمة من وقت معاوية إلى الآن، ومن مطلع الفجر حتى النوم.



في النهاية: فيلم "الرسالة" وهو رسالة فنية، عرّف العالم ما هو الإسلام، وأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وفيروز ودريد لحام وعمر العبداللات وديانا كرزون وغيرهم كثير، عرّفت العالم بمصر ولبنان وسوريا والأردن، وجعلتهم وجهات سياحية، وتنشيط اقتصادي، وبالنهاية بتأخذ راتبك منه.



خلينا نظل نشتم بسماوي وجرش، لأنه يتقدم إلى الأمام أكثر…



وآسفين على بعض المصطلحات العامية...