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فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025

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تعرف الفرقة بأسلوبها الموسيقي المعاصر
 
الإثنين، 07-07-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري- تُشارك فرقة "توت أرض – TOOTARD"، التي تمزج بين الأنماط الموسيقية البديلة والشرقية، في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، من خلال أمسية موسيقية منتظرة تقام على المسرح الشمالي يوم السبت الموافق 26 تموز 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتُعد "توت أرض" من الفرق المستقلة المعروفة بأسلوبها الموسيقي المعاصر، حيث تدمج بين الروك، الريغي، والموسيقى العربية، ما يمنحها طابعًا فنيًا فريدًا يستقطب فئة واسعة من الشباب ومحبي التجديد الموسيقي.

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وتأتي مشاركتهم في مهرجان جرش ضمن جهود إدارة المهرجان لتنويع الفقرات الفنية، وفتح المجال أمام الفرق الفنية البديلة لإبراز مواهبها في أعرق المحافل الثقافية في الأردن، تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

 
 
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مهرجان جرش فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025

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