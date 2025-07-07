فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025

وتُعد "توت أرض" من الفرق المستقلة المعروفة بأسلوبها الموسيقي المعاصر، حيث تدمج بين الروك، الريغي، والموسيقى العربية، ما يمنحها طابعًا فنيًا فريدًا يستقطب فئة واسعة من الشباب ومحبي التجديد الموسيقي.
وتأتي مشاركتهم في مهرجان جرش ضمن جهود إدارة المهرجان لتنويع الفقرات الفنية، وفتح المجال أمام الفرق الفنية البديلة لإبراز مواهبها في أعرق المحافل الثقافية في الأردن، تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
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