فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025

الوكيل الإخباري- تُشارك فرقة "توت أرض – TOOTARD"، التي تمزج بين الأنماط الموسيقية البديلة والشرقية، في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، من خلال أمسية موسيقية منتظرة تقام على المسرح الشمالي يوم السبت الموافق 26 تموز 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً.



وتُعد "توت أرض" من الفرق المستقلة المعروفة بأسلوبها الموسيقي المعاصر، حيث تدمج بين الروك، الريغي، والموسيقى العربية، ما يمنحها طابعًا فنيًا فريدًا يستقطب فئة واسعة من الشباب ومحبي التجديد الموسيقي.

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