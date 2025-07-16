فرقة جدل تعود لجمهورها في مهرجان جرش 2025

بصوتهم المميز وحضورهم الذي لا يُنسى، تقدم "جدل" مزيجًا فنيًا يجمع بين الروك الغربي والهوية العربية، في عرض يُتوقع أن يكون من أبرز لحظات المهرجان.
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