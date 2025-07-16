فرقة جدل تعود لجمهورها في مهرجان جرش 2025

الوكيل الإخباري- في ليلة طال انتظارها، تعود فرقة "جدل" إلى خشبة المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش 2025، لتُحيي أمسية استثنائية يوم 24 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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الفرقة التي شكّلت علامة فارقة في مشهد الروك العربي، تستعد لإشعال الحماس من جديد بأغانيها التي كبر معها جيل كامل.



بصوتهم المميز وحضورهم الذي لا يُنسى، تقدم "جدل" مزيجًا فنيًا يجمع بين الروك الغربي والهوية العربية، في عرض يُتوقع أن يكون من أبرز لحظات المهرجان.