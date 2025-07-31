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فعالية في جرش تستعرض تاريخ مدينة مأدبا

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جانب من الفعالية
 
الخميس، 31-07-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري- ناقشت فعاليات «ذاكرة المكان وجمالياته في مأدبا» مساء اليوم الخميس، تاريخ مدينة مأدبا وآثارها وتراثها المعماري، بالإضافة إلى تراثها الشعبي والشفوي، والتي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جرش بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين.

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وتحدث الباحث في التاريخ خالد أبو الغنم عن تاريخ مأدبا، ومقارنة بين الأسطورة التوراتية والتاريخ المادي للمدينة، معتمدًا على الدلائل الأثرية والنقوش وعلوم الآثار الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض المستشرقين تبنوا الرواية التوراتية، مما أدخلنا في مغالطات تاريخية.


وتناول حسين الشوابكة موضوع "مأدبا في ذاكرة الزمن"، وقال إن هناك العديد من المواقع الأثرية في المدينة، أبرزها كنيسة الفسيفساء، وموقع كنيسة العذراء، والقصر المحترق، والكاتدرائية، بالإضافة إلى مواقع في الحسبان وجلول وأم الرصاص وتل ذيبان.


وعرض أهمية مأدبا التاريخية، ومواقعها المتميزة، مثل موقع الخطابية، وأول فسيفساء في المدينة التي تعود للفترة الرومانية، عند مدخل المدينة، والتي تم فيها ضرب القطع النقدية في القرن الثاني الميلادي، بالإضافة إلى خارطة الفسيفساء الشهيرة في مأدبا.


وتحدث المهندس المعماري نزار داوود عن "فن العمارة في مأدبا"، مستعرضًا كيف تشكلت بيوت المدينة القديمة، وانتشار الفسيفساء في مواقعها وبيوتها، مبينًا أن المباني التراثية تعكس ثقافة وتاريخ المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على البيوت التراثية وترميمها.


وتناول الدكتور فيصل الغويين موضوع "التراث الشعبي والشفوي في مأدبا"، من خلال ما جاء في ديوان الشاعر الشعبي سالم القنصل، مشيرًا إلى أن الشعر الشعبي يُعد حامي ذاكرة المجتمعات، ضمن بيئة متكاملة من العادات والتقاليد والقيم، فقد لعب دورًا هامًا في الإعلام والتوثيق.

 
 
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