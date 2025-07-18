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في مهرجان جرش 2025: "مونودراما 970"... صوت واحد يروي حكاية ملايين

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري- "مونودراما 970" على خشبة مهرجان جرش 2025... حكاية أمة بصوت واحد
يستعد مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 لاستقبال عرض مسرحي سوري لافت بعنوان "مونودراما 970"، في واحدة من أبرز فعالياته القادمة، حيث تنطلق من عمّان تجربة فنية استثنائية تُجسّد الألم والصدق والواقع الإنساني بلغة المسرح.

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العمل الذي يُقدم بصوت واحد فقط ينتمي إلى فن المونودراما، ويحمل في طياته وجع الحقيقة السورية، عبر رقم يبدو عاديًا لكنه في هذا السياق يتحوّل إلى رمز لمعاناة شعب بأكمله. "970" ليس مجرد رقم بل مفتاح لواقع قاسٍ، تُروى تفاصيله المؤلمة فوق الخشبة بصدق وانفعال يُلامسان الذاكرة والضمير.

 

يُرتقب أن يحظى العرض بتفاعل كبير من جمهور جرش، لما يحمله من جرأة فنية وقيمة إنسانية عالية.

 
 
gnews

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