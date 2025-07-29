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قصائد مضمخة بالوجدانيات والمشاعر الانسانية في أمسية شعرية ضمن جرش39

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جانب من الأمسية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري- قرأ شعراء أردنيون وعرب قصائد مضمّخة بالوجدانيات والمشاعر الإنسانية، مساء أمس الاثنين، في دائرة المكتبة الوطنية، ضمن البرنامج الثقافي لرابطة الكتّاب الأردنيين في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39، تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

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وقرأت في الأمسية التي أدارها الدكتور محمد الزيود، الشاعرة التونسية سمية اليعقوبي، قصائد "يا سيد النور"، و"ترجّل"، و"حطوة حدس"، المحمّلة بجمالية المفردة والصورة واللغة الشعرية.


كما قرأ الشاعر اليمني جبر بَعْداني قصيدة "مثل الطواويس"، التي تغنّت بالأردن وجماليات أرضه وشعبه وتاريخه، ونالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، كما قرأ "أول السكاكين"، و"شرفة الكلام"، و"ملمح من فردوس"، التي كانت مخصصة لعمان.


وقرأ الشاعر الأردني موسى الكسواني قصيدتي "رأس" و"نور"، اللتين ناجتا غزة وآلامها، فيما اختُتمت قراءات الأمسية بالشاعرة الأردنية غدير حدادين، التي قرأت قصائد "صلاة"، و"لا وقت للحب"، و"كنت القصيدة"، و"مقعد في الروح".

 
 
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