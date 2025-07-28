"كورال هارموني" المصرية تتألق في مهرجان جرش بأداء الموروث الأردني

الوكيل الإخباري- قدمت فرقة "كورال هارموني" المصرية عرضا فنيا مميزا على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، مساء الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تقام هذا العام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

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وشهد الحفل حضور وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، حيث بدأت الفرقة المكونة من 9 عازفين و20 شابا وشابة من أعضاء الكورال، إضافة إلى قائدها، بوصلات جماعية من الأغاني الشعبية المصرية المأثورة التي تنوعت بين اللهجات والقوالب الموسيقية المختلفة مثل: "يا بنات إسكندرية" و"حبيبي يا بلدي" و"متى أشوقك يا قلبي مبسوط" إلى جانب أغان من الموروث النوبي وأخرى من منطقة مرسى مطروح (غرب مصر).



وانتقلت الفرقة بعد ذلك، إلى تقديم وصلات من الموروث الغنائي الأردني الشعبي والوطني وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بإتقان الكورال للهجة الأردنية وأدائه المتقن، حيث قدمت الفرقة أغنية "بيا ولا بيك ريت الوجع بيا ولا بيك" ثم "ع العين موليتين" و"حنا كبار البلد" التي لاقت تفاعلا لافتا، كما شملت الوصلة الأردنية أغنية "يا طير يا طير دربك ع باب الله" للفنان الراحل إسماعيل خضر، واختتمت بأغنية "بالله تصبوا هالقهوة" لسميرة توفيق.



وواصلت الفرقة حفلها الطربي بأغان مصرية تعكس البهجة والانتماء مثل "إيه اليوم الحلو ده" ثم قدم عدد من أعضاء الكورال وصلات منفردة، حيث أدت أمل العزة، أغنية "أما براوة" لنجاة الصغيرة، ثم عادت الفرقة للأداء الجماعي بأغنيتي أحمد عدوية، "هم تكا تكاهم" و"يا بنت السلطان".



وتجلى الإبداع الموسيقي للفرقة في تقديمها مجموعة من الأغاني العالمية الشهيرة بدأت بأغنية أفريقية تلتها الإيطالية "بيلا تشاو" ثم الروسية "كالين" واختتمت هذه الفقرة بمقطوعة "زوربا" اليونانية، وأكملت الفرقة تنوعها الموسيقي بأداء خليجي من خلال أغنية "تعال يا ابن الحلال" ثم انتقلت إلى أغنيات جزائرية شهيرة مثل "يا رايح وين مسافر" و"سيه لا في".



وفي لمسة مميزة عبرت عن حبها للأردن وشعبه، عادت الفرقة لتقديم وصلة أردنية وطنية وهي ترتدي قمصانا مزينة بالعلم الأردني وبدأتها بأغنية "يا بيرقنا العالي" لفرقة "اللوزين" تبعتها "على راسي الأردن والأردنية ربع الكرامة وربع الحمية" ثم "سيدنا يا سيدنا" و"لوح بشماغ الأحمر.. حيا الله الأردنية" لتختتم بأغنية "هذا الأردن أردنا" وسط تفاعل جماهيري واسع.



كما قدم المبدع الكفيف عبد الله النجدي، من أعضاء "الكورال" أداء منفردا مؤثرا لأغنية "يا بهية خبريني" للفنان الشعبي الراحل محمد طه، ثم عادت الفرقة بأداء جماعي لرائعة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة" قبل أن تختتم حفلها بوصلة غنائية من الموروث الأردني أكدت من خلالها تألقها وإتقانها للهجة والأداء.