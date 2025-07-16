ليلة أردنية بامتياز على أرض المسرح الجنوبي في مهرجان جرش 2025

بمشاركة نخبة من نجوم الأردن: نجم السلمان بصوته البدوي وأغانيه المفعمة بالفرح، ثمين حداد بحضوره الطربي وألوانه الكلاسيكية، غادة عباسي بإحساسها الناعم، وحمدي المناصير بنكهته الأردنية العذبة، يعد الجمهور بليلة استثنائية تعبّر عن الأردن بأصواته وموسيقاه.
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