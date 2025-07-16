ليلة أردنية بامتياز على أرض المسرح الجنوبي في مهرجان جرش 2025

الوكيل الإخباري- في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 29 تموز الجاري، يستعد المسرح الجنوبي لاستقبال واحدة من أكثر أمسيات مهرجان جرش 2025 أصالةً ودفئًا، تحت عنوان "ليلة أردنية... بصوت الوطن وروح التراث".

اضافة اعلان

أمسية تنبض بالحب والعراقة، يحتفي بها الفن الأردني على طريقته الخاصة، من القلب إلى القلب، وسط أجواء من الطرب، الفرح، والهوية.



بمشاركة نخبة من نجوم الأردن: نجم السلمان بصوته البدوي وأغانيه المفعمة بالفرح، ثمين حداد بحضوره الطربي وألوانه الكلاسيكية، غادة عباسي بإحساسها الناعم، وحمدي المناصير بنكهته الأردنية العذبة، يعد الجمهور بليلة استثنائية تعبّر عن الأردن بأصواته وموسيقاه.