الإثنين 2025-07-14 09:31 ص
 

ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد

ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد
ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد
 
الإثنين، 14-07-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري-    تستعد نقابة الفنانين الأردنيين لإحياء “ليلة أردنية” ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 يوم السبت 2 آب على المسرح الشمالي عند الساعة الثامنة مساءً.

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وتضم قائمة الفنانين المشاركين:
أسامة جبور
نتالي سمعان
فيوليتا اليوسف
عامر محمد

 
 
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