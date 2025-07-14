ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد

الوكيل الإخباري- تستعد نقابة الفنانين الأردنيين لإحياء “ليلة أردنية” ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 يوم السبت 2 آب على المسرح الشمالي عند الساعة الثامنة مساءً.

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