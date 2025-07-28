ليلة طربية سورية على "الجنوبي" في جرش 39

الوكيل الإخباري- شهد المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، ليلة طربية سورية من الفن الأصيل، شارك فيها الفنانان ميادة الحناوي ونور مهنا، اللذان قدما على التوالي إبداعات من عيون الفن العربي الراقي.

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وبحضور وزراء الثقافة مصطفى الرواشدة، والإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، استهلت الليلة "مطربة الجيل" الفنانة السورية الحناوي أغانيها الطربية بـ"هي الليالي كده"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان عمار الشريعي، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت.



وواصلت الفنانة الحناوي، في حفلها الطربي الذي حضره المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، ونقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل، والفنان المصري خالد زكي، تقديم أغانيها التي لحنها كبار الملحنين العرب: رياض السنباطي، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي، ومحمد سلطان، وبمشاركة الأوركسترا الموسيقية الأردنية، بقيادة المايسترو الأردني الدكتور هيثم سكرية، بأغنيات "مهما يحاولوا يطفوا الشمس"، و"أنا بعشقك"، و"الحب اللي كان"، و"الحب اللي كان".



وفي ختام حفلها، الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، كرم الرواشدة وسماوي الفنانة الحناوي، التي عادت إلى "جرش" بعد شوقها إليه من غياب طويل.



وفي الجزء الثاني من الليلة الطربية السورية، صعد إلى خشبة "الجنوبي" الفنان مهنا، الذي يشارك لأول مرة في مهرجان جرش، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية التي استهلت بعزف مقطوعة أغنية "قارئة الفنجان" للفنان عبد الحليم حافظ، وألحان محمد الموجي، ليقدم أولى أغانيه "يا عود سمعنا خلي الليل يطول".



كما قدم الفنان مهنا، الذي حيا من المسرح الأردن، كما حيا فلسطين وأهلها، أغنيات "لعل وعسى"، و"أبعتلي جواب"، و"الزمن ضيع حبيبي".