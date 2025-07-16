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ليلة ليست ككل الليالي على المسرح الجنوبي مع فارس الأغنية السعودية خالد عبد الرحمن من

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ليلة ليست ككل الليالي.. لا تفوتوها
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري- ينتظر عشاق الطرب الأصيل الليلة موعدًا استثنائيًا على المسرح الجنوبي في مهرجان جرش، حيث يحيي فارس الأغنية السعودية خالد عبد الرحمن حفلاً غنائيًا يُتوقع أن يكون من أبرز محطات الموسم.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً بتاريخ 31 تموز الجاري، يطل خالد بصوته العذب ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تمزج بين النبطي والرومانس والحس الخليجي الفريد.


من "تذكار" و"أنت النظر" إلى "تقوى الهجر" و"عذرك معك"، يستعد الفنان الكبير لإحياء باقة من أنجح أغانيه وسط أجواء طربية مفعمة بالمشاعر.

 

الجمهور يترقّب لحظة انطلاق الحفل، في ليلة يُتوقع أن تسكن الذاكرة طويلاً وتؤكد من جديد أن الفن الصادق لا يغيب عن القلوب.

 
 
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