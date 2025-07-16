ليلة ليست ككل الليالي على المسرح الجنوبي مع فارس الأغنية السعودية خالد عبد الرحمن من

من "تذكار" و"أنت النظر" إلى "تقوى الهجر" و"عذرك معك"، يستعد الفنان الكبير لإحياء باقة من أنجح أغانيه وسط أجواء طربية مفعمة بالمشاعر.
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