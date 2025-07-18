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محمد حماقي يلتقي جمهوره في جرش 2025 بعد غياب 10 سنوات

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري محمد حماقي لإحياء واحدة من أقوى سهرات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، وذلك يوم 1 أغسطس المقبل على المسرح الجنوبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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ويُعد هذا الحفل المرتقب أول ظهور لحماقي في تاريخ المهرجان منذ عشر سنوات، حيث يعود إلى جرش بجمهوره العريض وحضوره اللافت ليشعل أجواء الصيف بأشهر أغانيه.


وينتظر محبّو حماقي أمسية استثنائية تمزج بين الرومانسية والإيقاع، ضمن أجواء تاريخية يضفيها المدرّج الروماني الشهير.

 

ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيريًا واسعًا، ليكون من أبرز محطات النسخة القادمة من المهرجان، الذي يواصل جذب ألمع نجوم الفن العربي إلى خشباته كل عام.

 
 
gnews

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