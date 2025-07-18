محمد حماقي يلتقي جمهوره في جرش 2025 بعد غياب 10 سنوات

وينتظر محبّو حماقي أمسية استثنائية تمزج بين الرومانسية والإيقاع، ضمن أجواء تاريخية يضفيها المدرّج الروماني الشهير.
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