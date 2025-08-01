مسرح الساحة الرئيسة يحتفي بموسيقى الشرق والغرب بجرش39

الوكيل الإخباري- احتفى مسرح الساحة الرئيسة بالمدينة الأثرية في جرش، بالوان من موسيقى الشرق والغرب، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته ال39 تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

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وفي الفقرة الأولى التي تمثلت فيها الموسيقى الغربية قدمت فرقة "اوليسيا" القادمة من ألمانيا والمكونة من فنانتين ألوان من موسيقى الجاز غناء وعزفا بأسلوبهما الخاص ومن اغانيهما وموسيقاهما الخاصة، بدأها بأغنية "ساعة الشفق" باللغة الإنجليزية، لينتقلا بعدها إلى اغنية "تفضيلات" باللغة الفرنسية.



وواصلت الفرقة تقديم ابداعاتها بأغنية" الزمن" التي تتحدث عن الزمن الذي أحيانًا يضيق ويمر بسرعة لتنتقل فنانتا الفرقة إلى اغنية باللغة الفرنسية "رحلة دون حراك" .



كما قدمت أغنية "ازدهار" التي تتحدث عن الحرية و"اذهب" لتختتم الفرقة فقرتها باغنية لفرقة أخرى بعنوان "15 خطوة".



وفي الفقرة الثانية من عرضي الساحة اعتلت الخشبة فرقة المايسترو ايلي العليا القادمة من لبنان الشقيق والمكونة من 16 عازفا و6 من أعضاء الكورال من الشباب والشابات، ليقدموا اغنية ترحيبة بالجمهور الكبير في الساحة "جينا الدار يا أهل الدار ليلتكم سعيدة".



وبعد ذلك يصعد إلى الخشبة المايسترو العليا لتقدم الفرقة أولى فقرات برنامجها الفني باغنية "هاشمي .. هاشمي".



وبأسلوب تفاعلي مع الجمهور من خلال مشاركته الغناء مع الفرقة التي تقدم باقة من الأغاني اللبنانية المأثورة والمعروفة والتي قدمها كبار المطربين اللبنانيين، ومنها "خطرنا على بالك" للمطرب الكبير ملحم بركات و"ما حدا بعبي مطرحك في قلبي" للمطربة ماجدة الرومي وشباك حبيبي".



كما تغني الفرقة في حفلها الذي حضره المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي، رائعة فيروز "قمرة يا قمرة" لتنتقل إلى اغنية "خليني معاك" للفنان اللبنانية رامي عياش ورائعة الفنان الراحل حديثا زياد الرحباني "عايشه وحدا بلاك"، و"شدو الهمة" للفنان مارسيل خليفة.



وتواصل مع وصلة (ميدلي) من الموروث الغنائي الأردني ومنها "ردي شعراتك" و"بيت الشعر " و"وين ع رامي الله"، لتنقل إلى الفن العراقي بأغنية "حلوة يا أم عيون السود" للمطرب العراقي كاظم الساهر.



وتواصل الفرقة ابداعاتها الفنية بمجموعة من الأغاني العربية المتنوعة لتختتم فعاليتها وسط تفاعل كبير من الجمهور العريض في الساحة.