معرض "عبق اللون" يُبرز إبداعات المكفوفين في الفن التشكيلي

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم الإثنين فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة "عبق اللون" ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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‏واشتمل المعرض على 72 لوحة فنية، أنجزها 36 مشاركاً من ذوي الإعاقة البصرية باستخدام الألوان المائية والأكريليك والألوان ذات الرائحة، إضافة إلى فقرات غنائية ومسرحية، بإشراف الفنان التشكيلي سهيل بقاعين، مؤسس المبادرة.



‏‏وقال بقاعين، إن مبادرة "عبق اللون"، التي أطلقها عام 2012، تهدف إلى تمكين الأطفال المكفوفين من التعبير الفني من خلال ربط الألوان بروائح طبيعية، لتحفيز حاسة الشم كوسيلة بديلة للإدراك البصري.