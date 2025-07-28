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معرض "عبق اللون" يُبرز إبداعات المكفوفين في الفن التشكيلي

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جانب من الفعاليات
 
الإثنين، 28-07-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم الإثنين فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة "عبق اللون" ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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‏واشتمل المعرض على 72 لوحة فنية، أنجزها 36 مشاركاً من ذوي الإعاقة البصرية باستخدام الألوان المائية والأكريليك والألوان ذات الرائحة، إضافة إلى فقرات غنائية ومسرحية، بإشراف الفنان التشكيلي سهيل بقاعين، مؤسس المبادرة.


‏‏وقال بقاعين، إن مبادرة "عبق اللون"، التي أطلقها عام 2012، تهدف إلى تمكين الأطفال المكفوفين من التعبير الفني من خلال ربط الألوان بروائح طبيعية، لتحفيز حاسة الشم كوسيلة بديلة للإدراك البصري.


‏‏وأوضح أن اللون الأحمر مقترن برائحة الكرز، والأخضر بالنعناع، والأصفر بالليمون، ما يساعد المشاركين على تمييز الألوان وتكوين صور ذهنية تُعزز الخيال وتُنمّي الثقة بالنفس، مؤكداً أن المبادرة تُشكل جسراً لإدماج المكفوفين بالمجتمع من خلال الفن.

‏وأضاف، إن "عبق اللون" نجحت في تحويل التحدي إلى فرصة إبداعية، ووفرت فضاءً آمناً للتعبير الفني، وأسهمت في مواجهة مظاهر التنمر والعنف المجتمعي، داعياً إلى دعم رسمي ومجتمعي مستدام لهذه الفئة.

‏وكان أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، افتتح مساء أمس المعرض في مركز الحسين الثقافي بعمان، بحضور جماهيري لافت، ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

‏يشار إلى أن الفنان بقاعين شارك في معارض فنية محلية وعربية ودولية، ونال وسام الملك عبدالله الثاني للتميّز من الدرجة الثالثة، كما أسّس محترف "دارة سهيل" لاحتضان المواهب الفنية من مختلف الفئات.

 
 
gnews

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