من مصر للأردن .. الفنان سامح حسين يشكر إدارة مهرجان جرش

وظهر حسين في مقطع فيديو نشرته إدارة المهرجان، قال فيه: "من مصر أم الدنيا إلى جرش الثقافة، شكرًا على الدعوة الكريمة"، معبّرًا عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الثقافي العريق.
"من مصر أم الدنيا إلى جرش الثقافة"— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 15, 2025
هكذا شكر سامح حسين إدارة المهرجان على دعوته للمشاركة في المسرح#مهرجان_جرش #الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/ri9AChgOPL
-
أخبار متعلقة
-
مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025
-
إعلان أسماء المشاركين في "بشاير جرش" للمواهب الشابة بنسخته 12
-
بليغ حمدي حاضر في جرش 39
-
(لا يُخذل مستغيث ولا يُرد مستجير)
-
نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز
-
ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد
-
مشروع "ذاكرة المكان وجمالياته".. نقلة نوعية في برامج مهرجان جرش الثقافية
-
"عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025