الثلاثاء 2025-07-15 10:09 م
 

من مصر للأردن .. الفنان سامح حسين يشكر إدارة مهرجان جرش

الفنان المصري سامح حسين
الفنان المصري سامح حسين
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:34 م
الوكيل الإخباري-   وجّه الفنان المصري سامح حسين رسالة شكر لإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، بعد دعوته للمشاركة في فعاليات المسرح لهذا العام.اضافة اعلان


وظهر حسين في مقطع فيديو نشرته إدارة المهرجان، قال فيه: "من مصر أم الدنيا إلى جرش الثقافة، شكرًا على الدعوة الكريمة"، معبّرًا عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الثقافي العريق.
 
 
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الفنان المصري سامح حسين

مهرجان جرش من مصر للأردن .. الفنان سامح حسين يشكر إدارة مهرجان جرش

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