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مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، الأحد، جمهور المهرجان، من أي صفحات أو جهات غير رسمية تقوم بالترويج للمهرجان أو بيع التذاكر باسمه.

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ودعت الإدارة في بيان صحفي إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الصفحات أو الجهات غير الرسمية، مؤكدة أن التذاكر الرسمية لجميع فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني.


وشددت إدارة المهرجان في بيانها على أن نقاط البيع المعتمدة هي الجهات الوحيدة المخولة ببيع التذاكر، مؤكدة أن مهرجان جرش لا يتحمل أي مسؤولية ناتجة عن محاولة شراء تذاكر من مصادر غير رسمية.


ولفتت النظر إلى أنّ هذا التحذير يأتي في إطار حرص إدارة المهرجان على حماية الجمهور من عمليات الاحتيال وضمان حصولهم على تذاكرهم من القنوات الرسمية والموثوقة.


وأعربت إدارة المهرجان عن شكرها وتقديرها لتفهم وتعاون الجمهور، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم تجربة ثقافية وفنية مميزة للجميع في فعاليات المهرجان الذي يحمل شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

 
 
gnews

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