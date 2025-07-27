ندوة حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين اليوم الأحد في دائرة المكتبة الوطنية، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية وحقوق المؤلف" ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وشارك في الندوة أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، ومدير عام دار يافا العلمية للنشر والتوزيع وائل عبد ربه، والخبير بحقوق النشر حسن الزبن.



وسلطت الندوة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، وناقشت سبل تعزيز الوعي المجتمعي والتشريعي بحقوق المؤلف، وبما يسهم في صون الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وتحفيز البيئة الثقافية نحو مزيد من الإنتاج والإبداع.



وأكد الدكتور العياصرة، في مداخلته، أن حماية حقوق المؤلف تمثل حجر الأساس في بناء مجتمع معرفي متوازن، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية في هذا الجانب.



وأشار إلى أن قانوني حق المؤلف لسنة 1992، وبراءات الاختراع لسنة 1999، شكلا محطة تشريعية مهمة في تطور المشهد الثقافي الأردني، موضحا أن تعديلات قانون حق المؤلف جاءت استجابة للتحولات التكنولوجية وضرورة مواكبة الثورة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة التعديات وملاحقة الانتهاكات، كالقرصنة والتزوير والسرقات الأدبية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.



ولفت العياصرة إلى أن حماية الإبداع بمختلف أشكاله تعزز التنمية الثقافية والاقتصادية، مشيرا إلى دمج مفاهيم الملكية الفكرية ضمن المناهج التعليمية، والتوسع بحملات التوعية الوطنية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن ترسيخ بيئة حاضنة للابتكار والإنتاج الثقافي.



من جهته، تناول الزبن، في مداخلته، مفهوم الملكية الفكرية، مبينا أنها تشمل الابتكارات، والمؤلفات، والتصاميم، والعلامات التجارية وغيرها من إبداعات العقل البشري، مشيرا إلى أن النظام القانوني يكفل للمبدعين الحماية والحقوق الاقتصادية والمعنوية، ويضمن لهم الاستفادة من ثمار إبداعاتهم ضمن مدد محددة.



واستعرض الزبن أصناف الملكية الفكرية المحمية في التشريعات الأردنية، وتشمل: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، ومخططات الدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية، والمواقع الإلكترونية، والأسرار التجارية.



بدوره، تطرق عبد ربه، في مداخلته الى عدة محاور، أبرزها: تاريخ النشر في الأردن منذ عام 1921، والذي شهد توسعا كبيرا، إذ تأسس أكثر من 500 دار نشر موزعة على مختلف مناطق المملكة حتى الآن.



وأشار الى العلاقة بين المؤلف والناشر، وتحديات النشر الإلكتروني، ومستجدات الذكاء الاصطناعي في مجال التأليف والنشر، سلبا أو إيجابا.



وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية تفعيل الأطر التشريعية والقانونية، وضرورة الشراكة بين الجهات الرسمية والمؤسسات الثقافية لنشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية المنتج الثقافي والإبداعي الوطني.