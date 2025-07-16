نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

ويأتي هذا الحفل المرتقب استمراراً لمسيرة نور مهنا في إعادة إحياء الزمن الجميل، بصوته القوي وأدائه المُتقن، وها هو يحطّ رحاله في قلب جرش، ليُجدد عهداً مع جمهورٍ وفيٍّ للطرب الشرقي.
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