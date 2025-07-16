الأربعاء 2025-07-16 07:41 م
 

نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل

نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل
نور مهنا يُطرب جمهور "جرش" في ليلة من ليالي الزمن الجميل
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري- في أمسية ينتظرها عشّاق الطرب الأصيل، يستعد الفنان السوري نور مهنا لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، يوم السبت الموافق 27 تموز، عند الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025.اضافة اعلان


ويأتي هذا الحفل المرتقب استمراراً لمسيرة نور مهنا في إعادة إحياء الزمن الجميل، بصوته القوي وأدائه المُتقن، وها هو يحطّ رحاله في قلب جرش، ليُجدد عهداً مع جمهورٍ وفيٍّ للطرب الشرقي.
 
 
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