نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز

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الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، تستعد الفنانة الشابة نويل خرمان لإحياء حفل غنائي على المسرح الشمالي يوم الخميس 31 تموز، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في الأردن. اضافة اعلان

