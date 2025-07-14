نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز

-
أخبار متعلقة
-
ليلة أردنية تضيء جرش 2025 بحضور أسامة جبور ونتالي سمعان وفِوليتا اليوسف وعامر محمد
-
مشروع "ذاكرة المكان وجمالياته".. نقلة نوعية في برامج مهرجان جرش الثقافية
-
"عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025
-
إطلاق مشروع "الذاكرة الثقافية للمخيم" ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025
-
فرقة "توت أرض" تُحيي أمسية موسيقية مميزة على المسرح الشمالي في جرش 2025
-
جمهور جرش على موعد مع حفل غنائي للفنان عيسى الصقار
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر