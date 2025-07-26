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وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم السبت خيم الفعاليات في مهرجان جرش للثقافة والفنون واطلع على الأنشطة المقامة.

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كما زار المسرح الشمالي والجنوبي والساحة الرئيسة، مشيرا الى أن مهرجان جرش يُعد من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة ويعكس ثراء المشهد الفني الأردني والعربي.


وأكد الرواشدة حرص الوزارة على دعم واستدامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز الحراك الثقافي وتفتح آفاقًا للمبدعين.

 
 
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مهرجان جرش وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

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