وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم السبت خيم الفعاليات في مهرجان جرش للثقافة والفنون واطلع على الأنشطة المقامة.

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كما زار المسرح الشمالي والجنوبي والساحة الرئيسة، مشيرا الى أن مهرجان جرش يُعد من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة ويعكس ثراء المشهد الفني الأردني والعربي.