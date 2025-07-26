وزير الثقافة يتفقد المسرح الشمالي بمهرجان جرش

كما زار المسرح الشمالي والجنوبي والساحة الرئيسة، مشيرا الى أن مهرجان جرش يُعد من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة ويعكس ثراء المشهد الفني الأردني والعربي.
وأكد الرواشدة حرص الوزارة على دعم واستدامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز الحراك الثقافي وتفتح آفاقًا للمبدعين.
-
أخبار متعلقة
-
أمسية شعرية تتغنى بالوطن ضمن مهرجان جرش
-
أمسية شعرية في مادبا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون
-
انطلاق فعاليات برنامج "ذاكرة المكان الثقافية للمخيم" في إربد
-
أمسية شعرية في المكتبة الوطنية ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ39
-
افتتاح البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون 39
-
فعاليات الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تنطلق مساء الأربعاء من المسرح الشمالي
-
سماوي: مهرجان جرش رسالة الأمن والاستقرار والسلام للعالم
-
انا ” تبع” مهرجان جرش