وزير الثقافة يستقبل وفدا عمانيا في مهرجان جرش

وأشاد الرواشدة، خلال اللقاء بالدور الفاعل للوفد العُماني، وبالمشاركة المستمرة للفريق العُماني في فعاليات مهرجان جرش منذ عام 2022 وحتى اليوم، مؤكداً أهمية مثل هذه المشاركات في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول الشقيقة.
من جانبه، رحب بني ياسين بالوفد الضيف، مشيراً إلى أن "خيمة السفارات" في المهرجان تأتي كمبادرة لاستقبال ضيوف الأردن من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى تعزيز التشاركية الثقافية وفتح آفاق التعاون المستقبلي.
بدوره، عبّر الوفد العُماني عن شكره لوزير الثقافة والجهات المنظمة على حسن الاستقبال، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة الأردنية في تنظيم مهرجان جرش سنويًا بما يعكس الوجه الحضاري والثقافي للمملكة.
وفي ختام اللقاء، كرّم الرواشدة رئيس الوفد العُماني، كما كرّم الوفد العُماني وزير الثقافة تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
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