الأحد 2026-07-05 08:20 م

أول تعليق من مبابي على مواجهة المغرب

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أرشيفية
 
الأحد، 05-07-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري- أدلى الفرنسي كيليان مبابي بأول تعليق حول مواجهة منتخب بلاده لمنتحب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقاد مبابي منتخب فرنسا للفوز على حساب باراغواي بنتيجة 1-0 فجر اليوم الأحد في دور الستة عشر.
وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب لقاء باراغواي: "بالطبع ستكون مواجهة صعبة للغاية لأننا سنلعب ضد منافس قوي".

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وأشار إلى أنه واثق بأن زميله السابق أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب أرسل له رسالة قبل هذه المواجهة موضحاً أنه يتشوق لهذه المباراة.

وقال قائد الديوك: "سنقدم أفضل ما لدينا لمواصلة المشوار في كأس العالم من أجل التتويج باللقب".


وستكون مواجهة فرنسا ضد المغرب مكررة للنسخة الثانية على التوالي بعد أن تقابل المنتخبان في نصف نهائي نسخة 2022 التي أقيمت في قطر وفاز بها منتخب الديوك بنتيجة 2-0.

 
 


gnews

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