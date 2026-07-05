أول تعليق من مبابي على مواجهة المغرب

الوكيل الإخباري- أدلى الفرنسي كيليان مبابي بأول تعليق حول مواجهة منتخب بلاده لمنتحب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026.



وقاد مبابي منتخب فرنسا للفوز على حساب باراغواي بنتيجة 1-0 فجر اليوم الأحد في دور الستة عشر.

وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب لقاء باراغواي: "بالطبع ستكون مواجهة صعبة للغاية لأننا سنلعب ضد منافس قوي".

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وأشار إلى أنه واثق بأن زميله السابق أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب أرسل له رسالة قبل هذه المواجهة موضحاً أنه يتشوق لهذه المباراة.



وقال قائد الديوك: "سنقدم أفضل ما لدينا لمواصلة المشوار في كأس العالم من أجل التتويج باللقب".