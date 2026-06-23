الجزائر يتقدم على النشامى بهدفين لهدف - تحديث مستمر

06:05 ص

الوكيل الإخباري- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم حاليا، مواجهة مهمة أمام المنتخب الجزائري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، في مباراة يسعى من خلالها النشامى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمالهم في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. اضافة اعلان





وتقام المباراة على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة، وسط حضور جماهيري أردني لافت في المدرجات، ومتابعة واسعة من الجماهير داخل المملكة التي توافدت منذ ساعات الفجر إلى مواقع العرض الجماهيري في مختلف المحافظات لمؤازرة المنتخب الوطني.



ويدخل النشامى المباراة بحثا عن أول نقاطهم في البطولة بعد خسارتهم أمام النمسا في الجولة الأولى 3-1، فيما يتطلع المنتخب الجزائري إلى تعويض خسارته أمام الأرجنتين 3-0 والإبقاء على آماله في المنافسة على التأهل.



وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي التشكيلة الأساسية التي تضم يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، مهند أبو طه، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود المرضي، علي علوان، موسى التعمري).



في المقابل، دفع المنتخب الجزائري بتشكيلة أساسية يقودها لوكا زيدان في حراسة المرمى، فيما يضم خط الدفاع كلا من رامي بن سبعيني وعيسى ماندي وريان آيت نوري وهشام بوداوي، ويتواجد في خط الوسط رياض محرز وفارس شايبي ورامز زروقي وإبراهيم مازة، بينما يقود الخط الهجومي أمين غويري ورفيق بلغالي.





