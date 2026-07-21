الأربعاء 2026-07-22 12:14 ص

بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري- وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة خاصة للمنتخب الأرجنتيني بعد خسارته نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.

اضافة اعلان


وسقطت الأرجنتين في المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الأوقات الإضافية، ليفشل بالتالي "راقصو التانجو" في الدفاع عن اللقب العالمي الذي توجوا به في قطر في نسخة 2022.

وشهدت المباراة النهائية أحداث عنف عديدة، أبرزها طرد إنزو فيرنانديز عقب تدخله القوي على باو كوبارسي، إضافة إلى اعتداء لياندرو باريديس على بعض من لاعب المنتخب الإسباني عقب إطلاق صافرة النهاية.

ولم يتوقف الجدل عن هذا الحد، بل قرر لاعبو الأرجنتين التوجه إلى جماهيرهم وعدم متابعة رفع المنتخب الإسباني للكأس، في لقطة أثارت الجدل.


وعلى الرغم من تلك الأحداث كتب إنفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "يا لها من بطولة استثنائية قدمها المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم! ريمونتادا لا تُنسى وروح قتالية ألهمت الملايين، ومنحت عشاق كرة القدم حول العالم لحظات خالدة لن تُمحى من الذاكرة".


وأتم: "إن العودة إلى المباراة النهائية لكأس العالم بعد رفع اللقب في نسخة 2022 لهي خير دليل على التميز والمستويات العالية المستمرة للكرة الأرجنتينية. شكرًا لكم على مساهمتكم في جعل هذه البطولة خاصة جدًا، وعلى المنافسة بهذه الشغف الكبير حتى اللحظات الأخيرة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا آيفون 18 برو يقترب.. أبل تستعد لأكبر قفزة في معالجاتها منذ سنوات

ل

كأس العالم بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

ل

أخبار محلية الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين

كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

طب وصحة كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

ب

عربي ودولي الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية

اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

طب وصحة اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي يكشف تكلفة الحرب مع إيران

ب

عربي ودولي تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي



 
 






الأكثر مشاهدة

 