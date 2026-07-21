بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

الوكيل الإخباري- وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة خاصة للمنتخب الأرجنتيني بعد خسارته نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.

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وسقطت الأرجنتين في المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الأوقات الإضافية، ليفشل بالتالي "راقصو التانجو" في الدفاع عن اللقب العالمي الذي توجوا به في قطر في نسخة 2022.



وشهدت المباراة النهائية أحداث عنف عديدة، أبرزها طرد إنزو فيرنانديز عقب تدخله القوي على باو كوبارسي، إضافة إلى اعتداء لياندرو باريديس على بعض من لاعب المنتخب الإسباني عقب إطلاق صافرة النهاية.



ولم يتوقف الجدل عن هذا الحد، بل قرر لاعبو الأرجنتين التوجه إلى جماهيرهم وعدم متابعة رفع المنتخب الإسباني للكأس، في لقطة أثارت الجدل.



وعلى الرغم من تلك الأحداث كتب إنفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "يا لها من بطولة استثنائية قدمها المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم! ريمونتادا لا تُنسى وروح قتالية ألهمت الملايين، ومنحت عشاق كرة القدم حول العالم لحظات خالدة لن تُمحى من الذاكرة".