بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين

وسقطت الأرجنتين في المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الأوقات الإضافية، ليفشل بالتالي "راقصو التانجو" في الدفاع عن اللقب العالمي الذي توجوا به في قطر في نسخة 2022.
وشهدت المباراة النهائية أحداث عنف عديدة، أبرزها طرد إنزو فيرنانديز عقب تدخله القوي على باو كوبارسي، إضافة إلى اعتداء لياندرو باريديس على بعض من لاعب المنتخب الإسباني عقب إطلاق صافرة النهاية.
ولم يتوقف الجدل عن هذا الحد، بل قرر لاعبو الأرجنتين التوجه إلى جماهيرهم وعدم متابعة رفع المنتخب الإسباني للكأس، في لقطة أثارت الجدل.
وعلى الرغم من تلك الأحداث كتب إنفانتينو عبر حسابه على انستجرام: "يا لها من بطولة استثنائية قدمها المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم! ريمونتادا لا تُنسى وروح قتالية ألهمت الملايين، ومنحت عشاق كرة القدم حول العالم لحظات خالدة لن تُمحى من الذاكرة".
وأتم: "إن العودة إلى المباراة النهائية لكأس العالم بعد رفع اللقب في نسخة 2022 لهي خير دليل على التميز والمستويات العالية المستمرة للكرة الأرجنتينية. شكرًا لكم على مساهمتكم في جعل هذه البطولة خاصة جدًا، وعلى المنافسة بهذه الشغف الكبير حتى اللحظات الأخيرة".
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