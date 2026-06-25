بلجيكا تبحث عن الفوز على نيوزيلندا بأي ثمن

الوكيل الإخباري- تسعى بلجيكا غير المقنعة منذ بداية كأس العالم، إلى الفوز على نيوزيلندا الجمعة في فانكوفر من أجل بلوغ دور الـ32، وإلا فإن خيبة جديدة ستؤكد تراجع، إن لم يكن نهاية، الجيل الذهبي لـ"الشياطين الحمر" الذين حلّوا في المركز الثالث عام 2018.

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وقال المدرب الفرنسي رودي غارسيا بعد التعادل مع إيران (0-0) الذي وضع البلجيكيين في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة (نقطتان)، متقدمين بنقطة على منافسهم في مباراة الجمعة: "لن يكون لدينا أي خيار آخر سوى الفوز في المباراة الأخيرة، وأحيانا لا يكون ذلك سيئا".



وأضاف على قناة "بي إن": "سنحصل على خمس نقاط، بغض النظر عن المركز الذي سنكون فيه، المهم هو أن نتأهل من المجموعة"، متوقعا فوزا ولا شيء غير الفوز.



وبدا المنتخب متثاقلا ومن دون فاعلية هجومية أمام الإيرانيين، حيث عانى من تراجع مستوى مهاجمه روميلو لوكاكو الذي كان رغم ذلك قد ساهم بتسجيل هدف في المباراة الأولى ضد مصر (1-1)، ومن غياب التأثير لصانع ألعابه كيفن دي بروين. واضطر الفريق لاحقا إلى تجنب الخسارة وهو يلعب بنقص عددي خلال النصف ساعة الأخيرة.



وبعد الخروج من دور المجموعات في قطر 2022، لم يتمكن قادة الفريق الثلاثينيون، دي بروين الذي سيبلغ 35 عاما الأحد، تيبو كورتوا (34) وتوما مونييه (34) من تقديم الشرارة التي ظهرت في المباريات التحضيرية.



ووجّه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كمحلل لشبكة "فوكس سبورتس" خلال البطولة، انتقادا لاذعا للمباراة "في الشوط الأول كدت أن أنام، وفي الشوط الثاني نمت بالفعل".



- لا شيء لتخسره نيوزيلندا -



مع ذلك، أشاد غارسيا بـ"قدرات التنظيم والشخصية" لدى فريقه الذي صنع فرصا وهو بعشرة لاعبين ضد منتخب إيران، بعد طرد الشاب ناثان نغوي في الدقيقة 66.



كما افتقد المدرب لأفضل أسلحته الهجومية، الجناح جيريمي دوكو الذي كان مريضا وسافر إلى لندن لحضور ولادة طفله الأول. هذه الرحلة التي تمت بموافقة الاتحاد، أثارت جدلا ربما أثّر على هدوء المنتخب.



والتحق اللاعب الذي أصبح أبا حديثا، بزملائه مساء الثلاثاء في معسكرهم بمدينة سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة)، ليمنح الفريق جرعة من التفاؤل قد تدفعه للبحث عن النقاط الثلاث الضرورية لإنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين مؤهلين.



أما نيوزيلندا، فلم يعد لديها ما تخسره. فهي في المركز الأخير بعد تعادلها مع إيران (2-2) وخسارتها أمام مصر (1-3)، وستغادر البطولة الجمعة ما لم تحقق مفاجأة أمام البلجيكيين.