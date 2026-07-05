بيان رسمي حول سبب تمزق قمصان منتخبي المغرب ومصر

الوكيل الإخباري- شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سلسلة من حالات تمزق القمصان في المباريات، المصنعة من قبل شركة "بوما".



وخلال الأدوار الأولى من البطولة، تعرضت 6 قمصان مختلفة للتمزق أثناء اللعب، إذ شملت الحالات لاعبين من منتخبات التشيك وباراغواي ومصر والمغرب، نتيجة الالتحامات القوية وعمليات شد القمصان خلال المباريات، لتتحول "ظاهرة" تمزق قمصان شركة "بوما" إلى أحد أبرز المواضيع الجدلية خلال مونديال 2026.

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واللافت أن قمصان الشركات الأخرى المشاركة في البطولة لم تشهد مشكلات مشابهة في المتانة حتى الآن.



ووفقا لما نقله "footyheadlines" عن شركة "بوما"، فإن السبب يعود إلى تقنية Ultraweave التي تعتمدها الشركة الرياضية الشهيرة في تصنيع قمصانها.



وصمم هذا القماش ليكون خفيفا للغاية، إذ لا يتجاوز وزنه 72 غراما، وهو مصنوع من مزيج من البوليستر المعاد تدويره مع نسيج يتمدد في أربعة اتجاهات.



وتؤكد بوما أن تطوير هذا القماش جاء استجابة لرغبات اللاعبين، بهدف تقليل الوزن ومقاومة الهواء أثناء اللعب، إلا أن هذه الخفة الكبيرة جعلت القماش أكثر عرضة للتمزق عند تعرضه للشد والاحتكاك في رياضة تعتمد على الالتحامات البدنية مثل كرة القدم.