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تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي

تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي
تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي
 
الأحد، 19-07-2026 09:43 م
الوكيل الإخباري-   انحصر لقب هداف نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والأسطورة ليونيل ميسي الذي يقود الأرجنتين اليوم في نهائي البطولة ضد إسبانيا.اضافة اعلان


وأنهى كيليان مبابي مشواره في البطولة بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة "الديوك" بأربعة أهداف مقابل ستة.

وأحرز المهاجم الفرنسي هدفين لمنتخب بلاده لينفرد بصدارة قائمة هدافي مونديال 2026، برصيد 10 أهداف متجاوزا بفارق هدفين ليونيل ميسي الذي لديه الفرصة اليوم للتسجيل.

1- الفرنسي كيليان مبابي – 10 أهداف
2- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 8 أهداف
3- النرويجي إرلينج هالاند - 7 أهداف
- الإنجليزي جود بيلينغهام – 7 أهداف
5- الإنجليزي هاري كين – 6 أهداف
- الفرنسي عثمان ديمبيلي – 6 أهداف
7- الإسباني ميكيل أويارزابال – 5 أهداف

يذكر أن مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم أيضا، برصيد 22 هدفا، متجاوزا بفارق هدف واحد الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي، الذي لديه الفرصة اليوم أيضا لاستعادة الصدارة أو معادلته وإن كان ذلك في غاية الصعوبة أمام الدفاع الإسباني الذي تلقت شباكه هدفا واحد فقط في مونديال 2026.
 
 


gnews

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