حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا

فالحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاما لم يكتف بقيادة منتخب بلاده إلى تعادل تاريخي دون أهداف أمام إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، بل تحول خلال ساعات قليلة من لاعب يعرفه عدد محدود من المتابعين إلى أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما ارتفع عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أكثر من مليون متابع جديد.
دخل منتخب الرأس الأخضر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حصد أول نقطة في أول مشاركة له بكأس العالم، وذلك أمام منتخب إسبانيا الذي دخل البطولة ضمن قائمة أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
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