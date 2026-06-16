حارس الرأس الأخضر يحصد مليون متابع بعد تألقه أمام إسبانيا

الوكيل الإخباري- نجح حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا في كتابة واحدة من أكثر القصص إلهاما في كأس العالم 2026، بعدما جمع بين الدموع والتألق والشهرة العالمية في ليلة استثنائية لن ينساها عشاق كرة القدم.

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فالحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاما لم يكتف بقيادة منتخب بلاده إلى تعادل تاريخي دون أهداف أمام إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، بل تحول خلال ساعات قليلة من لاعب يعرفه عدد محدود من المتابعين إلى أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما ارتفع عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور والفيديوهات "إنستغرام" إلى أكثر من مليون متابع جديد.