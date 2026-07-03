سكالوني يبعث رسالة تحذير للأرجنتين قبل لقاء الرأس الأخضر

04:59 ص

الوكيل الإخباري- قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إنّ التقدُّم اللافت للرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 لكرة القدم "ليس صدفة"، محذرا فريقه من خطورة "أسماك القرش الزرقاء" في مواجهة الدور الـ32 بينهما. اضافة اعلان





وبقيادة المتألق ليونيل ميسي الذي سجل ستة أهداف في ثلاث مباريات، عبر حامل اللقب دور المجموعات بسهولة، ويبدو أنه حصل على قرعة ميسّرة نحو الدور نصف النهائي.



وينتظر الأرجنتين في ثمن النهائي أستراليا أو مصر، في حال أنهى لاعبو سكالوني حلم الرأس الأخضر في ميامي يوم الجمعة.



ومع ذلك، لا ينظر سكالوني إلى ما بعد مواجهة الرأس الأخضر الذي تعادل في مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بينها مباراة أمام إسبانيا (0-0)، ليتأهل متقدما على الأوروغواي في المجموعة الثامنة.



وقال سكالوني قبل مباراته المئة على رأس الجهاز الفني للأرجنتين "هذا فريق لم يخسر. وجودهم هنا ليس صدفة. علينا احترامهم، وهذا ما سنفعله".



وساهمت العروض المذهلة لميسي البالغ 39 عاما، في إضاءة كأس العالم حتى الآن.



لكن ستة من أهداف الأرجنتين الثمانية جاءت بفضل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، أما الهدفان الآخران فجاءا أمام الأردن الذي كان قد أُقصي بالفعل، عبر ركلة حرة لجيوفاني لو سيلسو وركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيس.



وأضاف سكالوني "نود أن تتوزع الأهداف على جميع أفراد الفريق"، لكنه قلل من شأن الحديث عن اعتماد فريقه المفرط على ميسي.



وقد تكون الأرجنتين على موعد مع إعادة للنهائي قبل أربع سنوات، حين فازت على فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3.



ويبدو المنتخب الفرنسي حتى الآن الفريق الأبرز في كأس العالم، بعدما بلغ ثمن النهائي بقوة مسجلا 13 هدفا في أربع مباريات، بفضل ثلاثي هجومي مخيف يضم كيليان مبابي ومايكل أوليسيه وعثمان ديمبيليه.



وقال سكالوني "ما قامت به فرنسا لافت. إنهم فريق رائع".



- "من دون أي خوف" -



في المقابل، أكّد مدرب الرأس الأخضر بيدرو ليتاو بريتو "بوبيستا" الخميس، أن فريقه يخوض مواجهة دور الـ32 أمام الأرجنتين "من دون أي خوف"، رافضا التعليق على اتهامات الاغتصاب التي تستهدف قائد المنتخب راين منديش.



وقال "بوبيستا" خلال مؤتمر صحافي في ملعب ميامي عن المواجهة التاريخية التي تنتظر منتخبه "أسماك القرش الزرقاء" في أول مشاركة له في كأس العالم "نحن هادئون، لقد وصلنا إلى هنا لأننا نستحق ذلك، ولا يوجد ما نخافه أو ما يدعو للقلق المفرط".



وأضاف "ندرك أهمية المباراة التي تنتظرنا، إنها مباراة حياتنا، لكننا سنستمتع بها وسنقدم أفضل ما لدينا".



وتابع "لا نفكر في شيء آخر سوى محاولة عبور هذا الدور"، في إشارة إلى سعي فريقه للمضي قدما في البطولة، وذلك بعد تأهله من دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، متفوقا على الأوروغواي والسعودية.



ورفض المدرب الإجابة ثلاث مرات عن أسئلة تتعلق باتهامات الاغتصاب الموجهة إلى قائد فريقه منديش، وفق ما أوضحت ممثلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجالسة إلى جانبه.



ويواجه منديش شكوى بالاغتصاب في نيوزيلندا تقدمت بها امرأة برازيلية، بحسب ما أفادت به وسيلة الإعلام البرازيلية "أو غلوبو".



ويُعتقد أن الوقائع حدثت في 27 آذار داخل فندق في أوكلاند حيث كان يقيم المنتخب خلال مباريات ودية نظمها "فيفا" في أوقيانوسيا.



ورفض اتحاد الرأس الأخضر للعبة الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس، التعليق. كما لم يُصدر الاتحاد الدولي أي تعليق، مكتفيا بالقول إنه "على تواصل مع السلطات النيوزيلندية".



ويُعد منديش البالغ 36 عاما، أكثر لاعبي "أسماك القرش الزرقاء" خوضا للمباريات الدولية (99 مباراة)، وهو الهداف التاريخي للمنتخب (22 هدفا).







