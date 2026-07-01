فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز مهاجم منتخب أوزبكستان إلدور شومورودوف بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعد تصويت الجماهير.

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وجاء الهدف الفائز خلال مواجهة أوزبكستان أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، رغم خسارة المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-1 وخروجه من البطولة دون أي نقطة.