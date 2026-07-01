فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات

وشارك منتخب أوزبكستان في المجموعة التي ضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، والبرتغال، وكولومبيا، لكنه أنهى مشواره في المركز الأخير بعد ثلاث هزائم.
ويملك شومورودوف عقدا مع نادي روما، بعدما أمضى الموسم الماضي معارا إلى نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، كما سبق له اللعب في الدوري الروسي الممتاز مع نادي رستوف بين عامي 2017 و2020.
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