فيفا: رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم

وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، أشارت فيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى 14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022 التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من هذا النوع، مشيرة الى أن فريق خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي راجع وراقب أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس العالم التي تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.
وكان (فيفا) أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 بالمئة من إجمالي الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلالالبطولة حتى الآن.
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