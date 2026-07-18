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فيفا: رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم

فيفا: رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم
فيفا: رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم
 
السبت، 18-07-2026 06:30 م
الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أن خدمة الحماية من الإساءة على وسائل ‌التواصل الاجتماعي التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، "رصدت أكثر من سبعة ملايين منشور تتضمن محتوى ضارا أو مسيئا ⁠على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم".اضافة اعلان


وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، أشارت فيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى 14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022 التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من هذا النوع، مشيرة الى أن فريق خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي راجع وراقب أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس العالم التي تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة النهائية ⁠بين الأرجنتين وإسبانيا.

وكان (فيفا) أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ⁠الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 بالمئة من إجمالي الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلالالبطولة حتى الآن.
 
 


gnews

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