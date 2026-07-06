قرار صادم من نيمار بعد خسارة البرازيل

فبعد صافرة النهاية، لم يتمالك النجم البرازيلي دموعه، قبل أن يحسم مستقبله الدولي بإعلان اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، لتنتهي بذلك رحلة امتدت لسنوات طويلة ارتدى خلالها قميص البرازيل في أبرز المحافل العالمية.
وأعلن نيمار اعتزاله كرة القدم الدولية عقب خروج المنتخب البرازيلي من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته المفاجئة أمام منتخب النرويج، مساء الأحد، في دور الـ16.
وقال نيمار بعد المباراة: "لقد حاولت.. لقد حاولت. بدأتُ هنا في ملعب 'ميتلايف' وأنهيتُ مسيرتي هنا. لقد انتهى الأمر الآن".
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