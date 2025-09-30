أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة

ويهدف المشروع إلى تحويل 22 خدمة إلى خدمات إلكترونية متكاملة تقدم بالكامل عبر القنوات الحكومية الرقمية، وفق أعلى المعايير الوطنية.
وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة إن خطة التنفيذ، التي بدأت الشهر الماضي وتمتد لثمانية أشهر، تتضمن مرحلتين أساسيتين: الأولى إنجاز 16 خدمة إلكترونية بحلول شباط المقبل، والثانية استكمال أتمتة جميع الخدمات (22 خدمة) بحلول نيسان المقبل.
وأضاف، إن المشروع يشمل أيضا تخصيص 24 شهرا للصيانة والدعم الفني بعد مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن النظام سينفذ بالكامل على السحابة الحكومية مع تكامل فوري مع الشركاء الرئيسيين، وهم: دائرة الأحوال المدنية، ووزارة التعليم العالي، ومنظومة الدفع الإلكتروني "أي-فواتيركم"، وتطبيق "سند".
