الأحد 2025-09-07
 

أمانة عمان تطلق استطلاعا حول خدمة الاصطفاف الذكي

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الأحد، 07-09-2025

الوكيل الإخباري-    أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إطلاق استطلاع موجه إلى المواطنين والمقيمين في العاصمة، يهدف إلى جمع آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع “الاصطفاف الذكي” الذي تسعى الأمانة إلى تطبيقه في المواقع التي تشهد ازدحاما وصعوبة في إيجاد مواقف.

وقالت أمانة عمان إن الاستطلاع يأتي “انطلاقًا من إيمانها بمبدأ التشاركية في صنع القرار، حيث تعتبر آراء سكان المدينة المحرك الأساسي في تطوير الخدمات البلدية وتوجيهها بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية للمواطنين”.


المشروع المقترح يعتمد على تطبيق ذكي يتيح للسائقين حجز ودفع أجرة المواقف إلكترونيا، إلى جانب لوحات إرشاد إلكترونية تعمل على توجيه المركبات إلى المواقف المتاحة في الشوارع القريبة.


ويهدف المشروع إلى “تخفيف أعباء البحث عن المواقف، وتحسين انسيابية المرور، وتقديم حلول عملية تسهّل الحياة اليومية لقاطني عمان وزوارها”.


ودعت الأمانة جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني، مؤكدة أن النتائج ستكون مرجعًا أساسيًا في تطوير الخدمة وضمان ملاءمتها لاحتياجات المستخدمين.

 
 
