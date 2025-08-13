أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية

الوكيل الإخباري- نظم عدد من المراكز الشبابية والجمعيات والهيئات التطوعية، أمس الثلاثاء، برامج وأنشطة متنوعة استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

اضافة اعلان



ونظمت مديرية شباب محافظة الطفيلة، بالتعاون مع دار المحافظة، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بدورتها الثالثة في قاعة المحافظة.



وقدم ضابط ارتباط الجائزة في مديرية شباب الطفيلة، رأفت الحمران، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي ومدير مديرية شباب الطفيلة سلطان الرواشدة، عرضا تفاعليا تناول رؤية ورسالة الجائزة وأهدافها ومبادئها ومحاورها، وأثر العمل التطوعي على الفرد والمجتمع، وشرحا حول آلية المشاركة وشروط التقديم والإطار الزمني ومعايير التقدم، مؤكدا أن الجائزة تتيح الفرصة لفئات واسعة من المواطنين وتعزز قيم المواطنة والتطوع لدى الشباب.



وأضاف أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات القائمة على الأعمال التطوعية المتميزة، وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.



من جهة أخرى، انطلقت في بيت شباب إربد، فعاليات معسكر "التمكين الاقتصادي"، الذي تنظمه وزارة الشباب، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار: "عمان عاصمة الشباب العربي 2025"، بمشاركة 30 شابة ضمن الفئة العمرية من 18-24 عاما.



وأكد مدير شباب إربد، الدكتور حمزة العقيلي، أن المعسكر يهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للشابات من خلال تدريبهم وتوجيههم وزيادة فرص توظيفهم، وتنمية مهاراتهم العملية، سواء للخريجين أو غير الخريجين من ذوي المهارات المختلفة، إضافة إلى تطوير مهارات التواصل والاتصال لتحقيق التمكين الاقتصادي.



وتتضمن فعاليات المعسكر التي يقدمها مدربون مختصون عدة محاور أهمها التعريف بمفهوم التمكين الاقتصادي من خلال تطبيق تدريبات مكثفة على الريادة وتوليد الأفكار المبتكرة، ومهارات البحث والتحليل، وتحليل المشكلات والفرص، وإدارة الميزانية الشخصية، وإعداد خطط العمل، والحصول على التمويل أو القروض اللازمة، إلى جانب تسويق المنتجات والخدمات وريادة الأعمال الاجتماعية.



واختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج، التابع لمديرية شباب إربد، فعاليات معسكر "النشاط البدني والرياضي"، ضمن معسكرات الحسين، وبمشاركة 25 شابا من منتسبي المركز والمحافظة.



واشتملت فعاليات المعسكر على مجموعة من الألعاب الشعبية، التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية، بالإضافة إلى تنمية الروح الجماعية والتواصل الاجتماعي بين المشاركين.



من جهة أخرى، اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، دورة تدريبية بعنوان: "فن المناظرات السياسية"، استمرت 3 أيام في مقرها بمعان، بمشاركة 30 شابا وشابة من المهتمين بالشأن العام.



وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات الإقناع وبناء الحجج وتفنيدها، وتعزيز إدارة الحوار القائم على احترام الرأي الآخر، من خلال جلسات نظرية وتطبيقية تضمنت مناظرات تحاكي قضايا وطنية.



وأوضح منسق الهيئة في معان أحمد الجرادين، أن هذه البرامج تنسجم مع رسالة الهيئة في تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.



وأكد المدرب زياد الشمري أن المناظرة تعد مساحة للتفكير العميق وتقدير قوة الكلمة، مبينا أن الدورة ركزت على تعريف المشاركين بآليات وأساليب المناظرة ومكوناتها وأدواتها، وتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم بوعي وثقة.



ونظم مركز شباب وشابات الرمثا ورشة عمل بعنوان: "مفاهيم قيم الولاء والانتماء"، بحضور 20 شابا من الفئة العمرية 13-16 عاما.



وبينت المدربة حلا أبو عراق أن الولاء والانتماء هما من القيم الإنسانية والاجتماعية الأساسية التي تعكس ارتباط الفرد بمحيطه ومبادئه.



وأضافت أن الولاء هو الإخلاص والثبات على العهد تجاه الوطن أو الجماعة أو القيم التي يؤمن بها الإنسان، مشيرة إلى أن الانتماء هو شعور داخلي بالفخر والاعتزاز بالانتساب إلى وطن أو أمة أو مؤسسة أو فكرة، مع الاستعداد للدفاع عنها وخدمتها.



وأشارت أبو عراق أن الولاء يولد من الثقة والاقتناع بالمبادئ، أما الانتماء فيتجذر من الإحساس بالهوية المشتركة، وتكامل القيمتين يعزز التماسك الاجتماعي ويقوي الروابط بين الأفراد ويسهم في رفع مستوى المسؤولية والتضحية من أجل المصلحة العامة.



ونظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، في محافظة الزرقاء، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "فن المناظرات السياسية"، استمرت 3 أيام، بمشاركة نخبة من الشباب والشابات المهتمين بالشأن العام والحياة السياسية.



وهدفت الدورة إلى صقل مهارات المشاركين في الإقناع وبناء الحجج المنطقية وتفنيدها، وتعزيز قدراتهم على إدارة الحوار بأسلوب حضاري، يقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، فضلا عن تعريفهم بأسس وقواعد المناظرات السياسية ومراحل الإعداد لها.



وتخللت أيام التدريب جلسات عملية وتطبيقات ميدانية، خاض خلالها المشاركون مناظرات تجريبية تحاكي أبرز القضايا الوطنية الراهنة، مما أسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي لديهم، وترسيخ روح العمل الجماعي، وإكسابهم أدوات الخطاب المؤثر.



وبينت المدربة سونيا أبو شرار أن الدورة ترمي إلى تمكين الشباب من التعبير الواعي والواثق عن آرائهم، مؤكدة أن "المناظرة ليست مجرد فوز أو خسارة، بل فضاء للتفكير العميق، والإصغاء، وتقدير قوة الكلمة وأثرها في صناعة التغيير".



بدوره، أكد منسق الهيئة في الزرقاء، سمير الفاخوري، أن تنفيذ مثل هذه البرامج يعكس التزام الهيئة برسالتها في تمكين الشباب، وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تؤهلهم ليكونوا عناصر مؤثرة في خدمة المجتمع والمشاركة الإيجابية في الشأن العام.



وانطلقت في مركزي شباب وشابات ذات راس فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025 ضمن الفئة العمرية (12–14) عامًا، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء بلدة ذات راس الواقعة جنوبي محافظة الكرك.



وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، إن تنفيذ هذا المعسكر يأتي في إطار حرص وزارة الشباب على تعزيز مشاركة الشباب في البرامج التوعوية والرياضية وتنمية قدراتهم الجسدية والعقلية ضمن بيئة آمنة ومحفزة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبادر.



وأضاف أن المعسكر الذي سيستمر لمدة يومين تضمن في يومه الأول تدريبات قدم فيها المدرب أحمد الجعافرة، مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، والمسابقات البدنية، والجلسات الحوارية التي قدمتها كل من الملازم أول المهندسة جيهان الطراونة من إدارة حماية بيئة الكرك والمهندسة مي الطراونة من مديرية بيئة الكرك، حول ممارسة الرياضة في بيئة نظيفة وآمنة تسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الأفراد البدني والنفسي، وتقلل من مخاطر الإصابات والأمراض.