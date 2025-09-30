"اتحاد العمال" و"العمل الدولية" يوقعان اتفاقية لزيادة التمثيل النقابي للنساء

الوكيل الإخباري- وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى تعزيز المشاركة النقابية للنساء وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية.

وبحسب بيان للاتحاد، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القُطْرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، وأعضاء فريق المشروع وممثلين عن الاتحاد.