الثلاثاء 2025-09-30 03:32 م
 

"اتحاد العمال" و"العمل الدولية" يوقعان اتفاقية لزيادة التمثيل النقابي للنساء

الثلاثاء، 30-09-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى تعزيز المشاركة النقابية للنساء وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية.

وبحسب بيان للاتحاد، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القُطْرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، وأعضاء فريق المشروع وممثلين عن الاتحاد.


وأكد الفناطسة، أن المشروع يمثل ثمرة شراكة ممتدة مع منظمة العمل الدولية، ترتكز على أهداف مشتركة في تطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز معايير العمل اللائق، مشيرا إلى انسجام المشروع مع خطة الاتحاد الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وصول النساء لمواقع القيادة النقابية، وتعزيز حضورهن في العمل النقابي.

 
 
