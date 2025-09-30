"اتحاد العمال" و"العمل الدولية" يوقعان اتفاقية لزيادة التمثيل النقابي للنساء

وبحسب بيان للاتحاد، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القُطْرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، وأعضاء فريق المشروع وممثلين عن الاتحاد.
وأكد الفناطسة، أن المشروع يمثل ثمرة شراكة ممتدة مع منظمة العمل الدولية، ترتكز على أهداف مشتركة في تطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز معايير العمل اللائق، مشيرا إلى انسجام المشروع مع خطة الاتحاد الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وصول النساء لمواقع القيادة النقابية، وتعزيز حضورهن في العمل النقابي.
-
أخبار متعلقة
-
أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة
-
"توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة
-
وزير الأوقاف يرعى احتفالًا بذكرى المولد النبوي
-
"الوطني للمناهج" يطلق برنامجا تدريبيا لمشرفي ومشرفات علوم النفس والاجتماع
-
عملية نوعية في مستشفى الحسين "السلط الجديد" لعلاج انسداد خلقي في قناة الدمع دون جراحة تقليدية
-
أشغال عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 1.4 مليون دينار
-
الحكومة: تركيز على المشاريع الكبرى ونمو الاقتصاد يدلل على صلابته
-
فريق من وزارة التربية يتفقد مشاغل التعليم المهني "بيتك" في مدرسة أبدر