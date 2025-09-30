استكمال أعمال مشروع السلامة المرورية في الطفيلة

وقال محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، إن المشروع، الذي جاء بدعم من وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مديرية الأشغال العامة والبلديات، يهدف إلى توفير أماكن آمنة ومجهزة لانتظار وسائط النقل العام، بما يضمن حمايتهم من العوامل الجوية خلال مختلف فصول السنة، والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن المشروع استهدف نقاطا حيوية في منطقة القادسية، التي تشهد أجواء باردة وقارسة في فصل الشتاء، ما يستدعي توفير مظلات لحماية الركاب أثناء الانتظار، وكذلك منطقة بصيرا، لافتا إلى أنه تم، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية في الطفيلة، تركيب مطبات نموذجية في عدد من المقاطع التي تشهد حركة مرورية نشطة وارتفاعا في سرعة المركبات، حفاظا على سلامة المواطنين وتحقيقا لعناصر السلامة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مركز الأورام العسكري
-
مذكرة تفاهم بين هيئة "الإدارة العامة" ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز
-
جلالة الملك يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية
-
"الخيرية الهاشمية" ووقفية خير الأردن توزعان وجبات ساخنة في غزة
-
"تربية الاغوار الشمالية" تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الجيزة
-
أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة
-
"توجيهية" الحماية الاجتماعية تبحث أولويات المرحلة المقبلة