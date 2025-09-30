الثلاثاء 2025-09-30 05:16 م
 

استكمال أعمال مشروع السلامة المرورية في الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
 
الثلاثاء، 30-09-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-    استكملت أعمال مشروع السلامة المرورية في عدد من المواقع الحيوية بمناطق بصيرا والقادسية وقصبة الطفيلة، والتي شملت تركيب مظلات لانتظار الركاب، مطبات مرورية نموذجية، بالإضافة إلى ممرات مشاة، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تحسين خدمات النقل العام وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وقال محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، إن المشروع، الذي جاء بدعم من وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مديرية الأشغال العامة والبلديات، يهدف إلى توفير أماكن آمنة ومجهزة لانتظار وسائط النقل العام، بما يضمن حمايتهم من العوامل الجوية خلال مختلف فصول السنة، والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.


وأشار إلى أن المشروع استهدف نقاطا حيوية في منطقة القادسية، التي تشهد أجواء باردة وقارسة في فصل الشتاء، ما يستدعي توفير مظلات لحماية الركاب أثناء الانتظار، وكذلك منطقة بصيرا، لافتا إلى أنه تم، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية في الطفيلة، تركيب مطبات نموذجية في عدد من المقاطع التي تشهد حركة مرورية نشطة وارتفاعا في سرعة المركبات، حفاظا على سلامة المواطنين وتحقيقا لعناصر السلامة المرورية.

 
 
