الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

ووقع البرنامج من الجانب الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس ماهر أبو السمن، ومن الجانب البحريني وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي.
ويأتي توقيع هذا البرنامج انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في عام 2006، ورغبة في استمرار وتطوير التعاون في المجال الإسكاني، وتفعيل الأطر المؤسسية لضمان التنسيق المشترك وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
