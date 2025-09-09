الثلاثاء 2025-09-09 04:16 م
 

الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

الثلاثاء، 09-09-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   وقع وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعاصمة عمّان، البرنامج التنفيذي بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

ووقع البرنامج من الجانب الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس ماهر أبو السمن، ومن الجانب البحريني وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي.


ويأتي توقيع هذا البرنامج انطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في عام 2006، ورغبة في استمرار وتطوير التعاون في المجال الإسكاني، وتفعيل الأطر المؤسسية لضمان التنسيق المشترك وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 
 
