الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

الوكيل الإخباري- وقع وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعاصمة عمّان، البرنامج التنفيذي بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

ووقع البرنامج من الجانب الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس ماهر أبو السمن، ومن الجانب البحريني وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي.