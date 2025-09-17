الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها، اليوم الأربعاء، في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة بمنطقة إيدون في محافظة إربد، ضمن فعالية نظمتها مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بعنوان: "خدمة العلم: آراء وتحديات".
وأشار العميد الركن الحياري إلى أن القوات المسلحة الأردنية ستتولى تنظيم هذا المشروع بمستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، سواء في الجوانب التدريبية أو اللوجستية، بما يعكس جاهزية الجيش وقدرته على إدارة مثل هذه البرامج بكفاءة وفاعلية، لافتاً إلى أن توجيهات سمو ولي العهد جاءت لتؤكد أن خدمة العلم فرصة حقيقية لبناء شخصية الشباب وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في تعزيز السيادة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وتخللت الفعالية عروض فنية قدّمها طلبة المدرسة جسّدت معاني الانتماء والولاء، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تناول تفاصيل مشروع خدمة العلم وأبعاده الوطنية.
وفي ختام المحاضرة، دوّن مدير الإعلام العسكري كلمة في سجل كبار زوار المدرسة، أعرب فيها عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة، وبالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعالية.
حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس النواب، ومديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد، إلى جانب فعاليات رسمية وشعبية من أبناء المنطقة، الذين أكدوا أهمية المشروع في ترسيخ القيم الوطنية وإعداد جيل واعٍ ومسؤول.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من منظمة كير يزور مديرية شباب الكرك
-
أمانة عمان تطلق مبادرة "كتابنا حضارتنا" في سحاب
-
وزارة الطاقة تنظم ورشة تدريبية حول بناء قواعد بيانات مشاريع التعدين
-
إطلاق التقرير التقييمي لبرامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
-
أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية
-
"المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات
-
ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب
-
الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن