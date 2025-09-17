الجيش يكشف الهدف الحقيقي من إعادة خدمة العلم

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري: "إن مشروع خدمة العلم يمثل تجربة وطنية متكاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز المسؤولية والولاء لدى الشباب"، موضحاً أن هذه التجربة ليست مجرد تدريب عسكري، بل خطوة استراتيجية تنبع من رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة لإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في حماية الوطن وصون مؤسساته.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها، اليوم الأربعاء، في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة بمنطقة إيدون في محافظة إربد، ضمن فعالية نظمتها مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بعنوان: "خدمة العلم: آراء وتحديات".



وأشار العميد الركن الحياري إلى أن القوات المسلحة الأردنية ستتولى تنظيم هذا المشروع بمستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، سواء في الجوانب التدريبية أو اللوجستية، بما يعكس جاهزية الجيش وقدرته على إدارة مثل هذه البرامج بكفاءة وفاعلية، لافتاً إلى أن توجيهات سمو ولي العهد جاءت لتؤكد أن خدمة العلم فرصة حقيقية لبناء شخصية الشباب وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في تعزيز السيادة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.



وتخللت الفعالية عروض فنية قدّمها طلبة المدرسة جسّدت معاني الانتماء والولاء، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تناول تفاصيل مشروع خدمة العلم وأبعاده الوطنية.



وفي ختام المحاضرة، دوّن مدير الإعلام العسكري كلمة في سجل كبار زوار المدرسة، أعرب فيها عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة، وبالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعالية.