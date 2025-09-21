الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

07:41 م

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.





ويهدف النظام إلى تعزيز المنافسة، وفتح المجال أمام شركات جديدة، وتوحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100 ألف دينار لجميع الشركات، إضافة إلى وضع معايير جديدة لجودة الخدمة والسلامة العامة.