الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، فعاليات مهرجان الزرقاء للثقافة والفنون في دورته الثانية، الذي تنظمه مديرية ثقافة الزرقاء برعاية مندوب وزير الثقافة، أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة، وبحضور مدير الثقافة محمد الزعبي وجمع من الأدباء والفنانين وممثلي الهيئات الثقافية والمجتمع المحلي، وجمع من أهالي الزرقاء.

وأكد الدكتور العياصرة في كلمة الافتتاح، أن الزرقاء بهذا المهرجان "تبسط عباءة الثقافة والفن"، لتغدو منارة إشعاع حضاري تحتضن النتاج الإبداعي بكل ألوانه من أدب وفن وموسيقى وفلكلور وتراث شعبي، مشيدا بما يقدمه المهرجان من معارض فنية وبازارات تراثية تروي صفحات مشرقة من تاريخ الأردن، وتؤرخ لمسيرته النهضوية بقيادته الهاشمية الحكيمة.



وأضاف، أن الثقافة هي الرافعة الحقيقية لبناء الأوطان، فهي التي تصون هوية المجتمع، وتمنح الأجيال جذورا ضاربة في الأرض وأجنحة محلقة نحو المستقبل.



وأشار العياصرة إلى أن الثقافة ليست ترفا أو هامشا، بل هي القوة الصامتة والفاعلة التي تحفظ للمجتمعات ملامحها، وتمنحها القدرة على تصدير نتاجها الأدبي والفني للعالم، لتبقى حاضرة في الوجدان الإنساني ومؤثرة في المسيرة الحضارية.



من جهته، قال مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي إن مهرجان الزرقاء "ليس مجرد مناسبة عابرة، بل رسالة بليغة تؤكد أن المحافظة مدينة للحياة والعمل والإبداع"، موضحا أن المهرجان ينطلق من قلب قصبة الزرقاء، مرورا بلواء الرصيفة وصولا إلى قضاء بيرين، ليشكل فسيفساء نابضة بالإبداع والهوية والانتماء، حيث تتداخل الألوان الفنية بالمعاني الوطنية في لوحة واحدة تعكس روح الأردن الكبير.



وأضاف الزعبي، أن الثقافة "قوة ناعمة قادرة على تغيير العقول قبل الواقع، وتشكيل وجدان الأمة قبل رسم ملامح حاضرها"، فهي المرآة التي تعكس صورة الوطن المشرقة في عيون العالم، والجسر الذي يقرب المسافات بين الشعوب، واللغة التي يفهمها الجميع دون حواجز.