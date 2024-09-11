السفير البريطاني في عمان يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

رسالة من السفير البريطاني.— UK in Jordan 🇬🇧🇯🇴 (@UKinJordan) September 11, 2024
اعتبارًا من 10 أيلول، سيحتاج جميع الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة قبل السفر.
لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع https://t.co/PCcuMEqgfK pic.twitter.com/onYjwPUfes
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