السفير البريطاني في عمان يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

الوكيل الإخباري- قال السفير البريطاني في الاردن انه اعتبارًا من 10 أيلول، سيحتاج جميع الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة قبل السفر.

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وتاليا تفاصيل الرسالة التي نشرتها السفارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي :