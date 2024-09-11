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السفير البريطاني في عمان يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

رسالة من السفير البريطاني
رسالة من السفير البريطاني
الأربعاء، 11-09-2024 07:45 م

الوكيل الإخباري-   قال السفير  البريطاني في الاردن انه اعتبارًا من 10 أيلول، سيحتاج جميع الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة قبل السفر.

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وتاليا تفاصيل الرسالة التي نشرتها السفارة عبر  صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي :

 

 

 
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