"العون الطبي" تطلق حملتها "المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة"

وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تقدم خدمات طبية وقائية وعلاجية، تشمل الفحوصات العامة، وفحوصات السمع والعيون، وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها، وصرف الفيتامينات والأدوية الأساسية، وتحديد العمليات الجراحية الضرورية ومتابعتها، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية مجهزة للأطفال.
وبينت أن الحملة نفذت في مركز صحي مخيم حطين في الرصيفة، ومركز صحي مخيم غزة في جرش، ومركز صحي مخيم الطالبية في زيزيا، والعيادة المتنقلة في محافظة الزرقاء، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين للرعاية.
يذكر أن الجمعية تقدم الرعاية لأكثر من 119 ألف مريض سنويا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن
-
الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية
-
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر
-
جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية
-
منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة
-
"القبول الموحد" تعقد امتحان المفاضلة لطلبة "الثانوية الأجنبية" في الجامعة الأردنية