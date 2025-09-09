"العون الطبي" تطلق حملتها "المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة"

الوكيل الإخباري- أطلقت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملتها الإنسانية "المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة"، بهدف دعم التعليم ضمن بيئة صحية آمنة للطلاب من جميع الصفوف.

وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تقدم خدمات طبية وقائية وعلاجية، تشمل الفحوصات العامة، وفحوصات السمع والعيون، وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها، وصرف الفيتامينات والأدوية الأساسية، وتحديد العمليات الجراحية الضرورية ومتابعتها، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية مجهزة للأطفال.



وبينت أن الحملة نفذت في مركز صحي مخيم حطين في الرصيفة، ومركز صحي مخيم غزة في جرش، ومركز صحي مخيم الطالبية في زيزيا، والعيادة المتنقلة في محافظة الزرقاء، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين للرعاية.