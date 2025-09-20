المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم

وأكد قائد القوة أن هذه المبادرة تأتي في وقت مهم وحساس لتقديم العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، مضيفاً أن المستشفى يواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل تفانٍ تجاه الأهل في قطاع غزة.
من جهته، بين مدير المستشفى أن هذه الحملات تعكس روح التعاون والتكافل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مبيناً أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، ومؤكداً أهمية دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 باشر أعماله في 20 تموز الماضي، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 40015 حالة من المرضى والمصابين، وأجرى 2564 عملية جراحية كبرى وصغرى منذ وصوله إلى أرض المهمة.
