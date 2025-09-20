المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم تهدف إلى دعم القطاع الصحي في غزة من الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من كوادر المستشفى، نظراً للحاجة المستمرة إلى توفير الدم للجرحى والمصابين.

وأكد قائد القوة أن هذه المبادرة تأتي في وقت مهم وحساس لتقديم العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، مضيفاً أن المستشفى يواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل تفانٍ تجاه الأهل في قطاع غزة.



من جهته، بين مدير المستشفى أن هذه الحملات تعكس روح التعاون والتكافل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مبيناً أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، ومؤكداً أهمية دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.