السبت 2025-09-20 07:59 م
 

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي
القوات المسلحة الاردنية
 
السبت، 20-09-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-    نظم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم تهدف إلى دعم القطاع الصحي في غزة من الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من كوادر المستشفى، نظراً للحاجة المستمرة إلى توفير الدم للجرحى والمصابين.

اضافة اعلان


وأكد قائد القوة أن هذه المبادرة تأتي في وقت مهم وحساس لتقديم العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، مضيفاً أن المستشفى يواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل تفانٍ تجاه الأهل في قطاع غزة.


من جهته، بين مدير المستشفى أن هذه الحملات تعكس روح التعاون والتكافل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مبيناً أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، ومؤكداً أهمية دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.


يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 باشر أعماله في 20 تموز الماضي، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 40015 حالة من المرضى والمصابين، وأجرى 2564 عملية جراحية كبرى وصغرى منذ وصوله إلى أرض المهمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم

مبنى رئاسة الوزراء

خاص بالوكيل الحكومة : لا صحة حول تعيين نجل وزير حالي مستشاراً براتب 3200 دينار

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"

جلسة حوارية بعنوان "تعالوا نتخيل.. فضائيات المستقبل في ظل الذكاء الاصطناعي"

أخبار محلية الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية "المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة