الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 18-08-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري- استكمالاً للجهود الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 في دعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة، تواصل كوادر المستشفى تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين في جنوب القطاع.

اضافة اعلان


وتعاملت طواقم المستشفى الطبية منذ بدء مهمتها في 17 من شهر تموز العام الحالي  مع 22,961 حالة مرضية، وأجرت 462 عملية جراحية كبرى وصغرى، شملت الجروح والحروق، استئصال الشظايا، جراحة الأعصاب والدماغ، بالإضافة إلى الكسور المعقدة، جراحة الوجه والفكين والتجميل، جراحة الأوعية الدموية والشرايين.


وتأتي هذه الجهود تزامناً مع الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء، في ظل النقص الحاد في المواد الطبية والعلاجية الذي تعاني منه مستشفيات القطاع.


يشار إلى المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية ل(374449) مراجع منذ 20 تشرين الثاني عام 2023.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز

عربي ودولي إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين

أثار القرار جدلا داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية

عربي ودولي بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا

ا

أخبار محلية شركة العقبة لتشغيل الموانئ تحتفظ بالاعتمادية الدولية للإدارة المتكاملة

صورة توضيحية لعملية دفع إلكترونية مقبولة

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي": قرابة 5 ملايين حركة رقمية عبر تطبيق سند في 30 يوما

ا

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ا

فلسطين "حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد

تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"

أخبار محلية تخريج الفوج السابع من معسكر "نشامى السايبر"



 
 





الأكثر مشاهدة