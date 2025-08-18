المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية

وتعاملت طواقم المستشفى الطبية منذ بدء مهمتها في 17 من شهر تموز العام الحالي مع 22,961 حالة مرضية، وأجرت 462 عملية جراحية كبرى وصغرى، شملت الجروح والحروق، استئصال الشظايا، جراحة الأعصاب والدماغ، بالإضافة إلى الكسور المعقدة، جراحة الوجه والفكين والتجميل، جراحة الأوعية الدموية والشرايين.
وتأتي هذه الجهود تزامناً مع الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء، في ظل النقص الحاد في المواد الطبية والعلاجية الذي تعاني منه مستشفيات القطاع.
يشار إلى المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية ل(374449) مراجع منذ 20 تشرين الثاني عام 2023.
