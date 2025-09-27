المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية جراحية نوعية

الوكيل الإخباري- أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، اليوم السبت، عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 22 عاماً، كان يعاني من إصابة في الصدر والبطن أدّت إلى نزيف حاد.

اضافة اعلان



وقال قائد قوة المستشفى إن العملية أجراها فريق طبي متخصص، بمشاركة أطباء التخدير وفنيي العمليات من كوادر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، وتكللت العملية بالنجاح.



وبيّن مدير المستشفى أن العمليات التي يتم التعامل معها تُعد من الحالات الحرجة والمعقدة، وتحتاج إلى تداخلات جراحية مثل عمليات الوجه والفكين، والعظام، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الصدر، وعمليات إزالة الشظايا وتثبيت الكسور، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن سلسلة الخدمات الطبية النوعية التي يقدّمها المستشفى للأهل في القطاع.



بدوره، أوضح اختصاصي الجراحة العامة أن المريض تم استقباله في قسم الطوارئ وكان يعاني من نزيف حاد، وهبوط في الضغط، وضيق في التنفس بسبب إصابته بشظايا في الصدر والبطن. وقد تم وضع أنبوب في الصدر وتم نقله إلى العمليات لإجراء عملية جراحية طارئة، تبيّن فيها وجود إصابات وثقوب متعددة في الحجاب الحاجز والطحال والمعدة والأمعاء، حيث جرى ترميم الحجاب الحاجز والمعدة، واستئصال الطحال، وقص جزء من الأمعاء المتهتكة، وإجراء فتحة جانبية نتيجة الإصابة البالغة، وقد أُدخل المريض إلى قسم العناية الحثيثة للمراقبة واستكمال العلاج اللازم.