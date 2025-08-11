المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

الوكيل الإخباري- استجاب المستشفى الميداني الأردني غزة/82، اليوم الاثنين، لنداء إنساني عاجل أطلقه أحد الصحفيين المحليين لتأمين دواء حيوي لزوجته، بعد أن انقطع تماماً من الأسواق المحلية ولم يُسمح بدخوله إلا بكميات محدودة جداً.

اضافة اعلان



وباشرت الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى فور تلقي المناشدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العلاج وتسليمه مباشرة للمريضة، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.