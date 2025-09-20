انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم

ويُشارك في الملتقى ما يزيد على 750 إعلاميًا وإعلامية، وناشطين وناشطات، وصانعي محتوى، وخبراء، ومؤسسات دولية، والعديد من الشركاء من مختلف دول العالم.
ويركّز الملتقى خلال جلساته الرئيسة والمتوازية على التحديات الجوهرية التي تواجه العمل الصحفي في ظلّ الصراعات والأزمات، ويطرح أسئلة محورية تتعلق بواقع حماية الصحفيين، ومستوى الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى القضايا المهنية المرتبطة ببناء القدرات والاحتراف المهني، في زمن بات فيه الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسًا في صناعة مستقبل الإعلام، بالإضافة إلى تناول تحوّلات المشهد السياسي في الصراع الدائر وأثرها على المشهد الإعلامي.
