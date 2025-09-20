السبت 2025-09-20 10:27 ص
 

انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم

ملتقى مستقبل الإعلام
ملتقى مستقبل الإعلام
 
السبت، 20-09-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   يُعقد في عمّان، السبت، ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" في دورته الثالثة، والذي يستمر لمدة يومين، تحت شعار: "الإعلام من الحرية والحماية إلى التمكين والتغيير".اضافة اعلان


ويُشارك في الملتقى ما يزيد على 750 إعلاميًا وإعلامية، وناشطين وناشطات، وصانعي محتوى، وخبراء، ومؤسسات دولية، والعديد من الشركاء من مختلف دول العالم.

ويركّز الملتقى خلال جلساته الرئيسة والمتوازية على التحديات الجوهرية التي تواجه العمل الصحفي في ظلّ الصراعات والأزمات، ويطرح أسئلة محورية تتعلق بواقع حماية الصحفيين، ومستوى الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى القضايا المهنية المرتبطة ببناء القدرات والاحتراف المهني، في زمن بات فيه الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسًا في صناعة مستقبل الإعلام، بالإضافة إلى تناول تحوّلات المشهد السياسي في الصراع الدائر وأثرها على المشهد الإعلامي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

فلسطين البرتغال تعترف غدا رسميا بدولة فلسطين

حبوب ذرة في يد مزارع

اقتصاد محلي "الأغذية العالمي" يطلق قروضًا ميسّرة لدعم مزارعي الأردن

البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي

قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

فلسطين قوات الاحتلال تحتجز مركبة جنوب مدينة دورا بالخليل

ذهب

اقتصاد محلي قفزة وقمة جديدة لأسعار الذهب في الأردن السبت

ملتقى مستقبل الإعلام

أخبار محلية انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن عدد من مناطق محافظة الكرك (مغذي الحمايدة)، وذلك يوم السبت الموافق 20/9/2025، ضمن أعمال صيانة مبرمجة.

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة